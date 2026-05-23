Психолог объяснил, можно ли отучить детей от мема «сикс-сэвен»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Специалист рассказал, насколько реально повлиять на речевые привычки ребёнка в эпоху интернета.

Откуда появился мем сикс-сэвен

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Хорс: полностью отучить детей от мема «Сикс-сэвен» невозможно

Отучить ребенка от повторения вирусных фраз вроде «сикс-сэвен» можно лишь частично. Об этом в беседе с aif.ru рассказал психолог Михаил Хорс.

По словам специалиста, универсального решения здесь нет: каждая семья формирует собственную систему ценностей. Если родители не хотят слышать в речи ребенка сленг и англицизмы и предпочитают, чтобы он, например, цитировал классическую литературу, это может стать их осознанной задачей.

Однако психолог подчеркивает, что реализовать такую установку непросто. На ребенка одновременно влияют и семья, и школа, и огромный поток контента из интернета и массовой культуры. Хорс добавил, что полностью «переписать» ребенка под ожидания родителей невозможно — да и не стоит к этому стремиться.

При этом он отметил, что формирование семейных ценностей — реальная, но долгосрочная задача. По его словам, многие родители ошибочно ожидают мгновенного результата, считая, что достаточно одного разговора. В действительности процесс требует времени и последовательности.

Отдельно психолог пояснил значение мема «Сикс сэвэн» (или «6–7»), который стал популярным среди подростков. Это бессмысленное выражение, распространившееся в интернете благодаря своей абсурдности: его используют как реакцию на паузы, шутки или просто произносят без контекста, часто сопровождая характерным жестом руками. Считается, что популярность мема связана с треком Doot Doot исполнителя Skrilla, где фраза «six-seven» многократно повторяется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Ускорение Марса: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

17:50
Мешает работе: из Windows призвали удалить «Пасьянс»
17:45
«Титькастая бестия»: Настя Ивлеева заявила о новом этапе в жизни
17:40
Тамагочи снова в моде: ностальгия 1990-х превращается в аксессуары
17:30
«Спорт без запретов»: в США стартуют соревнования без контроля за допингом
17:24
«Спасибо, что любите»: Майли Сайрус получила звезду на Аллее славы в Голливуде
17:15
Психолог объяснил, можно ли отучить детей от мема «сикс-сэвен»

Сейчас читают

Разбирают завалы вручную: кадры из разрушенного колледжа в Старобельске
Не каприз, а инстинкт: почему кошки выбирают коробки вместо лежанок
«А может, и отец»: Киркоров подогрел слухи о сходстве с сыном Стоцкой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео