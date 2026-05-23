Психолог объяснил, можно ли отучить детей от мема «сикс-сэвен»

Психолог Хорс: полностью отучить детей от мема «Сикс-сэвен» невозможно

Отучить ребенка от повторения вирусных фраз вроде «сикс-сэвен» можно лишь частично. Об этом в беседе с aif.ru рассказал психолог Михаил Хорс.

По словам специалиста, универсального решения здесь нет: каждая семья формирует собственную систему ценностей. Если родители не хотят слышать в речи ребенка сленг и англицизмы и предпочитают, чтобы он, например, цитировал классическую литературу, это может стать их осознанной задачей.

Однако психолог подчеркивает, что реализовать такую установку непросто. На ребенка одновременно влияют и семья, и школа, и огромный поток контента из интернета и массовой культуры. Хорс добавил, что полностью «переписать» ребенка под ожидания родителей невозможно — да и не стоит к этому стремиться.

При этом он отметил, что формирование семейных ценностей — реальная, но долгосрочная задача. По его словам, многие родители ошибочно ожидают мгновенного результата, считая, что достаточно одного разговора. В действительности процесс требует времени и последовательности.

Отдельно психолог пояснил значение мема «Сикс сэвэн» (или «6–7»), который стал популярным среди подростков. Это бессмысленное выражение, распространившееся в интернете благодаря своей абсурдности: его используют как реакцию на паузы, шутки или просто произносят без контекста, часто сопровождая характерным жестом руками. Считается, что популярность мема связана с треком Doot Doot исполнителя Skrilla, где фраза «six-seven» многократно повторяется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.