Имя матери ребенка дизайнер держит в секрете.

На смену новостям о третьем ребенке рэпера Тимати приходит куда более впечатляющий инфоповод: 50-летний дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в 11 раз. О радостном событии сообщает 7Дней.ru со ссылкой на блог Лебедева.

«Когда у заказчика с исполнителем любовь, получается лучший дизайн на свете. Проверено в одиннадцатый раз!» — добавил он.

Год назад предприниматель сообщил о разводе с матерью шестерых своих детей Аленой Ивановой и заявил, что не видит преимуществ в официальном браке. Новую возлюбленную, подарившую ему 11-го ребенка, он публике не показал. И под венец, судя по всему, вести не собирается.

В комментариях подписчики поздравляют Лебедева в его же стиле — с иронией. Шутят, что дизайнер, возможно, собирает полный комплект льгот многодетного отца, а когда старшие дети становятся взрослыми, «надо восполнять убывающий состав ради бесплатной парковки».

Старшему сыну Лебедева уже 24 года. Всего же у дизайнера пять дочерей и шесть сыновей от шести женщин. Сам дизайнер уверен: он — хороший отец для всех своих детей, независимо от того, сколько их и от кого они рождены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимати раскрыл имя новорожденной дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ