«То был чудесный день!» — Катерина Шпица родила второго ребенка

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Мальчик появился на свет в браке с фотографом Русланом Пановым.

Катерина Шпица родила второго ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Катерина Шпица родила второго ребенка

Российская актриса Катерина Шпица родила второго ребенка. У нее и ее мужа, фотографа Руслана Панова, родился сын. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях.

Звезда сериала «Полярный» решила объявить о появлении на свет мальчика при помощи архивных кадров. Катерина разместила видео с гендер-пати, которая состоялась еще в период новогодних праздников в кругу самых близких людей.

«Если вы смотрите это видео, значит, в одном из чудесных мест, где встречают новые жизни, сегодня подтвердилось то, что нам в такой волшебной форме объявил еще под Новый год иллюзионист Саша Шальнев, а мы никому не говорили. То был чудесный день!» — написала актриса.

Это радостное событие стало особенно значимым для семьи. Два года назад они с мужем собирались стать родителями общего ребенка. Но тогда случилось страшное: плод погиб в утробе.

Стоит отметить, что Катерина Шпица не скрывала свое положение от общественности начиная с декабря прошлого года. Несмотря на беременность, она вела привычный образ жизни, посещая светские мероприятия и кинопремии в облегающих нарядах.

У актрисы уже есть опыт материнства. От первого брака с профессиональным каскадером Константином Адаевым она воспитывает сына Германа, который родился в 2012 году. Несмотря на то что супруги развелись в 2015-м, они сохранили теплые отношения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:04
Нейросетевые фрукты сделали хит: Jony с песней «Камин» обошел Тейлор Свифт
20:00
Свет против сахара: ученые нашли неожиданный способ помочь диабетикам
19:51
«То был чудесный день!» — Катерина Шпица родила второго ребенка
19:45
Посольство России назвало запрет ФРГ на символику Победы 8–9 мая циничным
19:35
Подвиги москвичей: экскурсоводы рассказали о жизни столицы в годы войны
19:30
Метан из-подо льда: ученые нашли новую причину ускорения глобального потепления

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Расистские скандалы: Канье Уэст впервые выступит в Грузии после отмены ряда концертов
Мир магии в наушниках: анонсирован новый проект о Гарри Поттере
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео