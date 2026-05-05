«Это лотерея»: певица Зара высказалась о творчестве детей звезд шоу-бизнеса

Певица Зара: я рада отсутствию музыкального таланта у своих детей

Заслуженная артистка России Зара не стремится к тому, чтобы ее дети строили карьеру в шоу-бизнесе. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы», который прошел в Государственном Кремлевском дворце.

По словам артистки, она рада отсутствию у своих детей выраженных музыкальных способностей, так как считает творческую профессию сложной и зависимой от множества факторов.

«Вы знаете, я такая счастливая, что мои дети… Что у них нет музыкальных способностей», — призналась исполнительница.

У Зары двое сыновей — 15-летний Даниил и 14-летний Максим от брака с чиновником Сергеем Ивановым. Супруги развелись в 2016 году.

Певица пояснила, что успех в индустрии определяется не только талантом, но и окружением — продюсерами, режиссерами, композиторами, а также личной энергетикой артиста и его взаимодействием с публикой.

Исполнительница отметила, что в шоу-бизнесе невозможно вывести универсальную формулу успеха. Одни артисты, обладая сильными вокальными данными, не находят отклика у зрителей, тогда как другие добиваются популярности благодаря харизме.

«Это сложный путь, как в принципе и любая профессия. Но наша профессия, понимаете, она очень зависимая. Она зависит не только от таланта, но и от людей, которые рядом с тобой — от режиссеров, продюсеров, композиторов, даже от энергетики, которую излучаешь, потому что очень много талантливых людей, ну с отрицательной энергетикой. И они думают: „А что, почему нет такой связи с публикой?“. Есть не такие голосистые, но такая харизма, что собирают стадионы. То есть формула успеха, она непонятна», — пояснила Зара.

Кроме того, по ее мнению, карьера в этой сфере непредсказуема: кто-то годами не может обеспечить семью, а кто-то становится известным благодаря одной удачной песне и живет на авторские отчисления.

«И есть люди, которые всю жизнь отдали творчеству, да, профессии. А не могут прокормить свои семьи. Есть люди, которые спели одну песню, она взлетела. И они могут всю жизнь жить на авторских [правах]», — подчеркнула артистка.

Зара сравнила шоу-бизнес со своего рода лотереей, в которой результат не всегда зависит от вложенных усилий.

«То есть это лотерея. И поэтому мне больно, когда люди ставят все на кон, да, все на карту, а вот что-то не получается», — рассудила она.

При этом она добавила, что настойчивость и труд могут привести к успеху, пусть и не сразу — иногда признание приходит уже в зрелом возрасте.

«Но я верю, что, если есть цель, если есть мечта, если ты работаешь 24 на семь, то обязательно отдача будет, но, может быть, не сразу. Но бывает, что в 40 лет человек достигает, начинается этот невероятный подъем и популярность. Бывает, что очень в юном возрасте, и прекращается. Мне кажется, единицы, которые могут держаться на пике и удерживать вот этот пьедестал», — поделилась своими наблюдениями исполнительница.

В качестве примера стабильной карьеры Зара привела путь народного артиста Филиппа Киркорова. Она отметила, что он десятилетиями сохраняет лидерские позиции на сцене.

«Например, Филипп Бедросович Киркоров. Сколько он на сцене? Лет 40? И каждый раз быть на сцене — номер один. Это браво просто! Великий артист!» — пояснила позицию собеседница.

Также артистка высказалась о дочери Киркорова, Алле-Виктории. По ее мнению, говорить о сценическом будущем девочки пока рано. Она отметила, что видела лишь отдельные выступления звездной наследницы, посвященные семье, однако не заметила у нее ярко выраженного стремления к творчеству.

«Я пока не видела… Я видела какие-то просто номера музыкальные, посещенные папе Филиппа — замечательному Бедросу. Но так, чтобы она горела… Мне кажется, нужно заниматься творчеством только в том случае, если ты без него не можешь жить. Вот если такой момент есть. И когда ребенок хочет, а никогда родители хотят», — высказалась Зара.

