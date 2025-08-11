Тимати раскрыл имя новорожденной дочери

Рэпер и его избранница поделились радостной новостью с поклонниками.

Рэпер Тимати в третий раз стал отцом — его избранница Валентина Иванова родила дочь, которую назвали Эммой, пишет 7Дней.ru.

Пара не стала скрывать радостное событие и опубликовала в соцсетях первые фотографии с малышкой.

Тимати и Валентина вместе с 2021 года, а весной 2022-го рэпер впервые появился с ней на публике. Долгое время пара скрывала беременность, но 5 мая официально подтвердили предстоящие перемены в жизни.

Ранее о беременности заговорили после того, как мама Тимати, Симона Юнусова, опубликовала видео с отдыха, где стало заметно «интересное положение» избранницы артиста.

Стоит отметить, что у Тимати уже есть двое детей от прошлых отношений — дочь Алиса и сын Ратмир. Несмотря на долгие романы, рэпер ни разу не женился на своих возлюбленных, включая моделей Алену Шишкову и Анастасию Решетову.

