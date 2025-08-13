Международные адвокаты подключились к делу Гуцул для защиты ее интересов

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 28 0

Главу Гагаузии приговорили в Молдавии к семи годам лишения свободы.

Гуцул

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

К защите главы Гагаузии Евгении Гуцул, приговоренной судом Кишинева на семь лет лишения свободы, подключились международные адвокаты. Среди них — француз Уильям Жюли, входящий в список адвокатов Международного уголовного суда, и юридический консультант Европейского центра конституционных и прав человека Гонсало Бойе.

По мнению Жюли, уголовное дело против Гуцул носит политически мотивированный характер, оно направлено на ее устранение с политической арены.

«Это попытка заставить замолчать и убрать госпожу Евгению Гуцул с политической сцены», — заявил он.

Адвокат отметил, что преследование Гуцул началось вскоре после ее избрания башканом, поскольку она занимает позицию, отличную от курса официального Кишинева.

Адвокаты намерены подать апелляцию и настаивают на проверке объективности судей и прокуроров, причастных к рассмотрению дела. Кроме того, команда защиты собирается привлечь к делу международные инстанции, включая структуры ООН.

По словам Жюли, юридическая фирма WJ Avocats направит соответствующие обращения в европейские и международные юрисдикции для защиты прав Гуцул.

Гонсало Бойе, в свою очередь, охарактеризовал дело как «очень тревожный случай» и подчеркнул его важность с точки зрения прав человека и соблюдения верховенства закона.

Районный суд Кишинева 5 августа признал Гуцул виновной в финансировании запрещенной в Молдове партии «Шор». Политик отвергла обвинения, назвав приговор «политической расправой» и приговорил ее к семи годам лишения свободы. В поддержку Гуцул продолжаются ежедневные акции протеста ее сторонников, которые обвиняют власти в политических репрессиях.

