«Удивительный опыт»: Аскар Ильясов о разнообразии партнерш в постельных сценах

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 11 0

Актер снялся в сериале «Циники». По сюжету, его персонаж часто меняет женщин.

Фото, видео: © РИА Новости/ Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В кадре постельные сцены смотрятся сексуально, однако на съемочной площадке они восторгов не вызывают. Рабочий процесс очень далеко от киношной картинки. Таким откровением поделился актер Аскар Ильясов на премьере сериала «Циники» в беседе с 5-tv.ru.

Признание стало ответом на вопрос о том, чем запомнились съемки сериала.

«Было много постельных сцен. Если это можно к веселому отнести. Был один день, когда было четыре разных партнерши. У Джамала (герой Ильясов. — Прим. ред.) был период в жизни такой. Это удивительный опыт. Это абсолютно незнакомые женщины», — поделился артист.

По его словам, подход у каждой актрисы к сцене различался. Одна могла попросить отыграть «пожестче», а другая наоборот нуждалась в мягкости.

Как уточнил актер, сама механика съемки пикантного эпизода далека от сексуальности. Но, если посмотреть отснятый материал, то на экране химия между персонажами выглядит более убедительно.

Аскар Ильясов играет в сериале авантюриста Джамала, который сбегает из Казани в Москву, чтобы спастись от мести влиятельного отца своей любовницы.

Ильясов в последние годы зарекомендовал себя как блистательный сериальный актер. За его плечами работы в «Эпидемии», «Нулевом пациенте», «Лихих» и «Комбинации»

Ранее 5-tv.ru публиковал слова актера Дениса Власенко о постельных сценах в кино. Тот рассказал, что не против попробовать все в своей профессии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:16
«Удивительный опыт»: Аскар Ильясов о разнообразии партнерш в постельных сценах
6:00
Расчет «Урагана» нанес удары по укрепрайону ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
5:35
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Марка
5:20
В Анкоридже усилены меры безопасности накануне встречи Путина и Трампа
4:55
«Серьезный сигнал»: почему ограничения ввели именно на звонки в Telegram и WhatsApp*

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
«Безразличны жизни украинцев»: Киеву и Европе мир не нужен
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс