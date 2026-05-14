Астероид размером с дом приблизится к Земле 18 мая

Элина Битюцкая
Объект класса «Аполлон» пронесется в 90 тысячах километров от планеты.

Когда астероид 2026 JH2 подлетит к Земле

Недавно обнаруженный астероид 2026 JH2 сблизится с Землей 18 мая. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на НАСА.

По расчетам специалистов, небесное тело диаметром от 15 до 30 метров пройдет на расстоянии около 90 тысяч километров — это почти четверть дистанции до Луны. Объект засекли несколько дней назад сразу пять обсерваторий, в том числе Фарпойнт в Канзасе и Маунт-Леммон в Аризоне.

Астероид относится к категории «Аполлон» — его орбита шире земной и пересекает траекторию движения нашей планеты.

«Эти астероиды имеют орбиту, которая больше, чем орбита Земли вокруг Солнца, и их траектория пересекает орбиту Земли», — приводит телеканал комментарий НАСА. При этом текущие вычисления исключают какое-либо столкновение.

Космические службы продолжают фиксировать множество новых объектов в окрестностях Земли. В апреле, например, астрономы чилийской обсерватории имени Веры Рубин с помощью цифровой камеры LSST и современного софта за один присест отыскали 11 097 ранее неизвестных астероидов.

В этом массиве данных нашлась информация и о 33 околоземных телах, о которых раньше ничего не знали.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Божественная комедия» Данте Альгьери предсказала последствия падения астероида на Землю.

