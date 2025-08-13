«Еду из больницы»: сын Бориса Щербакова рассказал о его состоянии

Ранее актер был госпитализирован с переломом шейки бедра.

Народный артист РФ Борис Щербаков несколько дней назад сломал шейку бедра при неудачном падении. Поклонники актера замерли в ожидании новостей из больницы о его состоянии. Сын артиста Василий навестил отца и заверил в беседе с изданием Starhit.ru, что Борис Васильевич в полном порядке.

«Я как раз еду из больницы. Папа в очень хорошем состоянии. С врачом пообщались. Он дает положительные прогнозы. Сказал, что операция прошла хорошо. <…>Борис Васильевич в отличном настроении, оптимистично настроен», — поделился звездный наследник.

По словам сына, Щербаков хочет скорее вернуться домой и начать гулять, хоть и при помощи костылей. Василий отметил, что аппетит артист не потерял. А выписку из больницы врачи пообещали уже 15 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бориса Щербакова госпитализировали с переломом шейки бедра. Он поскользнулся на мокром полу у себя дома, упал и ударился о кафель. Актера отвезли в НИИ имени Склифосовского, где и провели операцию.

Борис Щербаков — известный советский и российский актер театра и кино, а также телеведущий. Он сыграл множество ролей в классических и в современных постановках на сцене МХАТ, таких как «Вишневый сад», «Чайка», «Валентин и Валентина» и другие.

Щербаков снялся в более чем 160 фильмах и сериалах, в числе которых «Легенда № 17», «Солдаты», «Гостья из будущего» и «Красная королева».

