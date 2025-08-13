«Чудным образом»: пожавший руку Путину 9 мая ветеран может остаться без жилья

Причиной стали действия вдовы его сына и нотариуса.

Без жилья может остаться ветеран Николай Кизюна, который пожал руку президенту России Владимиру Путину на Параде Победы. Причиной стали действия вдовы его сына и нотариуса. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат пострадавшего Александр Зорин.

Правозащитник отметил, что к 97-летнему мужчине с некими документами пришли вдова с внуком Кириллом и нотариусом Александром Федорченко. Они убедили ветерана подписать бумаги, так как это якобы «последняя воля сына», которого Кизюн недавно потерял.

Было установлено, что документы, которые подсунули ветерану на подпись, оказались отказом от наследства. Оно включает три квартиры, дом, машину и счета в банке. Адвокат заявил, что нотариус не зачитывал условия договора, что является грубым нарушением закона.

«Нотариуса он не вызывал, они оказались в его квартире чудным образом. Он ему ничего не зачитывает, а при подписании находятся другие люди, которые давят на него. А он (Кизюн. — Прим. Ред.) им отвечает: «Не злоупотребляйте моим доверием», — рассказал Зорин.

В то же время ветеран отметил, что нотариус не зачитывал ему документ вслух. С подписываемым он не успел ознакомиться, так как его торопили.

«Они говорят, вот тут подпишись. Я подписался и отдал», — сообщил Кизюн.

Он уточнил, что от наследства отказываться не собирался. По словам адвоката Кизюна, суд уже рассматривает дело. Несмотря на это, 15 августа ветеран может оказаться без жилья.

