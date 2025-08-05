Родственники в гневе? Максимова завещала почти все наследство одному внуку

Внучкам актриса оставила денежные сбережения.

Актриса Раиса Максимова еще при жизни подарила полквартиры только одному внуку — Мите. Это решение вызвало сильное недовольство со стороны других родственников. Об этом aif.ru рассказала мама мальчика — Елена Шойко.

Раиса Максимова умерла в декабре 2024 года. У актрисы было двое сыновей. Один из них, Алексей, скончался от рака в 2021-м. После себя он оставил сына — Митю. Именно ему Раиса Максимова завещала половину своей московской квартиры на Тверской. Ее стоимость оценивается примерно в сто миллионов рублей.

Алексей официально не был в браке с Еленой. Несмотря на это, актриса все же признала Митю своим внуком. Этот факт также вызвал недовольство со стороны других членов семьи.

Второй сын актрисы, Андрей, жив, ему 69 лет. У него есть две дочери. Им Раиса Максимова оставила денежные сбережения. Их она, к слову, тоже поделила поровну между Митей и его двоюродными сестрами. О своем завещании Максимова сообщила родственникам еще при жизни. Но внучкам такое не понравилось. Одна из них даже перестала общаться с актрисой.

Как объяснил юрист Евгений Колоколов, Андрей является пенсионером, поэтому он может претендовать на наследство даже если он не был указан в завещании. Дело в том, что по закону нетрудоспособные дети наследодателя имеют право на долю имущества.

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