«Богота и Фаллуджа»: Трамп заявил о высочайшем уровне преступности в Вашингтоне

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Трамп: уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких в мире

«Богота и Фаллуджа»: Трамп заявил о высочайшем уровне преступности в Вашингтоне

Фото: www.globallookpress.com/Chin Hei Leung

По словам президента, люди боятся ночью выходить на улицу.

Уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких в мире. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Уровень убийств в городе выше, чем в таких известных своим насилием местах, как Мехико, Богота, Исламабад и Аддис-Абеба, и почти в десять раз выше, чем в иракском городе Эль-Фаллуджа», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, количество убийств за десять с небольшим лет удвоилось. Президент уточнил, что это только официальная информация, «опубликованная коррумпированными городскими чиновниками». Глава Белого дома заявил, что настоящие цифры «во много раз хуже». Он утверждает, что никого не арестовывают за кражу в магазинах, а жители боятся выходить на улицу в темное время суток и «стали пленниками в своем собственном городе».

Трамп уточнил, что уровень угона автомобилей в Вашингтоне превышает средний по стране более чем в три раза. К тому же он отметил, что из-за высокого уровня преступности нормально не функционируют школы.

«Школы полностью не функционируют. Граждане боятся говорить об этом или звонить в полицию, чтобы не стать жертвами. Реальный уровень преступности, вероятно, в пять-десять раз превышает сообщаемый», — сообщил глава Белого дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп намерен вводить Национальную гвардию в города, которые ему не подчиняются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

