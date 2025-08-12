Трамп намерен вводить Национальную гвардию в города, которые ему не подчиняются

Команда Дональда Трампа объявила о прямом применении Национальной гвардии для «наведения порядка» в Вашингтоне и ряде крупных городов, которые, по мнению Белого дома, недостаточно сотрудничают с федеральной властью, сообщает в своем материале EADaily.

В ближайшее время в столицу направят около 800 гвардейцев для поддержки правоохранительных органов.

Эксперты отмечают, что шаг воспринимается как попытка продемонстрировать жесткую линию против преступности и политического противостояния. Политолог Малек Дудаков напоминает о прежнем опыте — массовые выезды гвардии в лето 2020 года и обострении дебатов в январе 2021-го — и подчеркивает, что результаты подобных операций неоднозначны: эксперимент с охраной метро Нью‑Йорка не уменьшил число преступлений, но усилил милитаристские настроения в политике.

Национальная гвардия — это военизированные формирования в составе штатов, которые в мирное время подчиняются губернаторам, но при определенных условиях президент может их федерально активировать. Такое вмешательство затрагивает принципы федерализма и может ослабить возможность штатов направлять свои силы за рубеж, поскольку пополнение личного состава для зарубежных миссий станет сложнее.

Введение гвардии в города имеет практические и политические последствия: с одной стороны, это попытка быстрого реагирования на преступность, с другой — риск эскалации конфликта между федеральной и местной властью и ограничение ресурсов для международных обязанностей США.

