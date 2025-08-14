В Греции стремительно растет площадь лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами в Греции вышла из-под контроля. Только за последние сутки вспыхнуло более 150 новых пожаров.

Стихия уничтожила сотни жилых домов, предприятий и автомобилей. Тысячи людей эвакуирую в безопасные районы, которых на фоне распространения огня становится все меньше. Порядка пяти тысяч пожарных, задействованных в тушении, попросту не справляются, 13 спасателей госпитализированы с ожогами.

Вот так сейчас выглядит греческое побережье: горят туристические острова. В провинциях огнем уничтожены сельхозугодья и частные сады.

На западе Пелопоннеса пламя всего за ночь добралось до города Патры — третьего по численности населения в стране.

И в ближайшие дни из-за жары и сильного ветра ситуация может усугубиться. Власти уже запросили помощь у других стран.

