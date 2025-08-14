«Серьезный сигнал»: почему ограничения ввели именно на звонки в Telegram и WhatsApp*

Для более эффективной защиты россиян следует создавать собственные защищенные каналы связи.

Ограничения, введенные Роскомнадзором на звонки в Telegram и WhatsApp*, обусловлены тем, что эти платформы работали в обход традиционных сетей операторов и саботировали правила. Об этом URA.RU рассказал председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин.

«Главная причина (Принятых Роскомнадзором мер. — Прим. Ред.) — контроль трафика. Голосовые звонки в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах идут через интернет (VoIP) и обходят традиционные сети операторов. И, что важно, они не просто „не хотят“, они активно саботируют правила, при этом легко сотрудничают с западными спецслужбами. Это должно стать для нас серьезным сигналом», — отметил эксперт.

Шурыгин уточнил, что преступность, развивающаяся посредством мессенджеров, вовсе не случайность, а следствие отсутствия контроля.

Эксперт подчеркнул, что для более эффективной защиты россиян нужно создавать собственные защищенные каналы связи, а не только вводить частичные ограничения. По словам Шурыгина, они не должны зависеть от иностранных компаний, тем самым обеспечивая цифровой суверенитет страны.

В то же время в Минцифры заявили, что принятые меры касаются только голосовых вызовов, речи о блокировке иных функций в мессенджерах не идет. Также решение Роскомнадзора частично ограничить звонки в Telegram и WhatsApp поможет эффективнее бороться с мошенниками, сделать интернет-общение более безопасным и снизить риски для российских операторов связи, которые могут возникнуть из-за действий злоумышленников.

Как уточнили в Минцифры, если иностранные мессенджеры будут соблюдать требования российского законодательства, доступ к услугам звонков в них восстановят.

