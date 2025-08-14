«Есть российские аналоги»: что ждет WhatsApp* и Telegram после ограничений на звонки

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Гаспарян: WhatsApp* и Telegram не будут заблокированы вслед за ограничениями

«Сегодня пробовал»: в Минцифры рассказали об ограничениях звонков в мессенджерах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Данные меры были приняты с целью защиты россиян от мошенников и вербовки.

Введенные ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp* не приведут к полной блокировке сервисов в России. Об этом URA.RU сообщил член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

«Пока речь не идет о блокировке мессенджеров вообще как таковых. Частичные ограничения введены только в отношении звонков. Что касается звонков для граждан России, то замечательные есть российские аналоги. Я лично сегодня пробовал. Это вопрос не более, наверное, чем привычки в один-два дня», — отметил Гаспарян.

По его словам, такое решение оправдано тем, что в Telegram существует «масса всего, что нарушает российское законодательство». В свою очередь WhatsApp*, как отметил Гаспарян, передает все данные иностранным спецслужбам.

В то же время в Минцифры заявили, что принятые меры касаются только голосовых вызовов, речи о блокировке иных функций в мессенджерах не идет. Также решение Роскомнадзора частично ограничить звонки в Telegram и WhatsApp* поможет эффективнее бороться с мошенниками, сделать интернет-общение более безопасным и снизить риски для российских операторов связи, которые могут возникнуть из-за действий злоумышленников.

Как уточнили в Минцифры, если иностранные мессенджеры будут соблюдать требования российского законодательства, доступ к услугам звонков в них восстановят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники в России разработали новую двухэтапную схему обмана со звонками от службы доставки и Роскомнадзора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

