Российские компании начали ограничивать переписки в зарубежных мессенджерах
Общение с клиентами переносится на корпоративные платформы.
Российские компании ограничивают общение в зарубежных мессенджерах. Как выяснили «Известия», пока это касается в основном деловой переписки. Контакты с клиентами, а также решение всех рабочих вопросов переносят на корпоративные платформы.
Особое внимание уделяют борьбе с утечкой данных. Защищают доступ к системам и аккаунтам. Вводят многоступенчатую идентификацию. Все это меры борьбы с кибермошенниками.
