Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Сколько беспилотников сбили на подлете к Москве 23 мая

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны Минобороны сбили два беспилотника, летевших на столицу. Соответствующее сообщение он опубликовал 23 мая в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 23 мая проинформировали в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были поражены в период с 20:00 22 мая до 07:00 23 мая. Цели ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
23 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 348 украинских дронов над российскими регионами
22 мая
Силы ПВО России за ночь сбили 217 украинских дронов
21 мая
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы
19 мая
СВР: Украина намерена запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии
17 мая
Гражданин Индии погиб в результате атаки ВСУ в Подмосковье
17 мая
Захарова: под звуки «Евровидения» Киев на деньги ЕС совершил массовый теракт
17 мая
В результате атаки дронов ВСУ на Москву пострадали 12 человек
16 мая
Средства ПВО сбили еще семь дронов, летевших на Москву
16 мая
Собянин сообщил об отражении атаки уже 43 БПЛА на подлете к Москве
15 мая
Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:38
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП, пострадали 14 человек
11:30
«Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11:23
МИД России организует посещение места трагедии в ЛНР для иностранных журналистов
11:13
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
11:02
Головная боль из‑за лампочки? Какое освещение в квартире влияет на здоровье
11:00
Коварная болезнь: когда головокружение оказывается признаком паралича

Сейчас читают

Не каприз, а инстинкт: почему кошки выбирают коробки вместо лежанок
«А может, и отец»: Киркоров подогрел слухи о сходстве с сыном Стоцкой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые яркие цитаты Владимира Путина

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео