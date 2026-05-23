Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны Минобороны сбили два беспилотника, летевших на столицу. Соответствующее сообщение он опубликовал 23 мая в своем канале в мессенджере МАКС.
По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 23 мая проинформировали в Минобороны России.
По данным ведомства, дроны были поражены в период с 20:00 22 мая до 07:00 23 мая. Цели ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
