Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны Минобороны сбили два беспилотника, летевших на столицу. Соответствующее сообщение он опубликовал 23 мая в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 23 мая проинформировали в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были поражены в период с 20:00 22 мая до 07:00 23 мая. Цели ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

