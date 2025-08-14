«Выворачивай карманы»: Леонардо Ди Каприо обыскали на Ибице

Леонардо Ди Каприо обыскали на Ибице

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images; 5-tv.ru

Полиция заинтересовалась содержимым карманов актера.

Леонардо Ди Каприо попал в руки полиции на Ибице. Внимание правоохранителей привлекло содержимое карманов оскароносного актера, когда тот направлялся на вечеринку.

После недолгой проверки Ди Каприо отпустили. Видимо, ничего подозрительного не нашли.

Во время процедуры актер вел себя спокойно и даже не пытался давить на полицейских звездным статусом.

