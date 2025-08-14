Гостям форума «Москва 2030» предложат тест эмоционального состояния

Гостям форума «Москва 2030» в Гостином Дворе предложат принять участие в программе «Московского долголетия» и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России по снижению уровня тревожности и стресса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект направлен на поддержку когнитивного здоровья москвичей старшего поколения. В этом году он запущен во всех центрах московского долголетия. «На данный момент программу прошли уже около 35 тыс. человек, а результаты участников, завершивших оба курса, показывают положительную динамику», — отметила Ракова.

По ее словам, один из курсов программы посвящен нейрокоррекции психоэмоционального состояния. Занятие проходит с использованием специальной нейрогарнитуры, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга. Технология помогает улучшить сон, повысить ясность мышления и стрессоустойчивость, а также развить навыки управления эмоциями. После прохождения курса «уровень стресса у людей снизился на 25%, а благодаря нейротренировкам положительные изменения в показателях производительности мозга доходят до 30%», констатировала заммэра.

В рамках форума протестировать нейрогарнитуру можно будет в интеллектуально-выставочном пространстве «Бесконечное развитие с вечными ценностями». Оценить технологию предлагают посетителям старше 18 лет. Гости форума из возрастной группы 55+ могут сразу записаться на продолжение курса в любом центре московского долголетия. Полный курс состоит из десяти занятий по 30 минут. Также для старшего поколения доступен курс «Нейротренировки когнитивных навыков» для улучшения памяти, внимания и мышления.