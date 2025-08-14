Гостям форума «Москва 2030» предложат тест эмоционального состояния

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Посетители площадки в Гостином Дворе смогут улучшить свое психоэмоциональное состояние с помощью нейрогарнитуры.

Гостям форума «Москва 2030» предложат тест эмоционального состояния

Фото: департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Гостям форума «Москва 2030» в Гостином Дворе предложат принять участие в программе «Московского долголетия» и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России по снижению уровня тревожности и стресса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект направлен на поддержку когнитивного здоровья москвичей старшего поколения. В этом году он запущен во всех центрах московского долголетия. «На данный момент программу прошли уже около 35 тыс. человек, а результаты участников, завершивших оба курса, показывают положительную динамику», — отметила Ракова.

По ее словам, один из курсов программы посвящен нейрокоррекции психоэмоционального состояния. Занятие проходит с использованием специальной нейрогарнитуры, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга. Технология помогает улучшить сон, повысить ясность мышления и стрессоустойчивость, а также развить навыки управления эмоциями. После прохождения курса «уровень стресса у людей снизился на 25%, а благодаря нейротренировкам положительные изменения в показателях производительности мозга доходят до 30%», констатировала заммэра.

В рамках форума протестировать нейрогарнитуру можно будет в интеллектуально-выставочном пространстве «Бесконечное развитие с вечными ценностями». Оценить технологию предлагают посетителям старше 18 лет. Гости форума из возрастной группы 55+ могут сразу записаться на продолжение курса в любом центре московского долголетия. Полный курс состоит из десяти занятий по 30 минут. Также для старшего поколения доступен курс «Нейротренировки когнитивных навыков» для улучшения памяти, внимания и мышления.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
Часть средств от тиража «Русского лото» направили на реабилитацию детей
12:25
Вулкан Ключевской может помешать саммиту на Аляске
12:17
Стало известно время начала встречи Путина и Трампа
12:14
Гостям форума «Москва 2030» предложат тест эмоционального состояния
11:58
Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Путина и Трампа на Аляске
11:50
Российские компании начали ограничивать переписки в зарубежных мессенджерах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс