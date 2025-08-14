Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в ДНР

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Украина потеряла почти 500 боевиков.

Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, населенный пункт Щербиновка освободили подразделения войск «Южный», а Искру — «Восток».

В противостоянии «Южным» подразделениям Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две теробороны, пять механизированных и горно-штурмовую бригады в районах девяти населенных пунктах ДНР.

«Противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении министерства.

Группировка войск «Восток» поразила около 230 боевиков, а также четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции РЭБ. Кроме того, уничтожены два артиллерийских орудия, среди них 155-мм гаубица М198, созданная в США.

Ликвидировано две механизированных и две теробороны украинских бригады в районах трех населенных пунктов Запорожской области и по одному в Днепропетровской области и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как РФ сорвала создание ракетного комплекса на Украине. Российские военные нанесли комбинированные удары по многочисленным цехам и заводам. Координаты были получены благодаря ФСБ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
Медведи заглянули с «инспекцией» на рыбзавод на Камчатке
13:35
Мест в отелях нет, сувениры на подходе: Анкоридж готовится к саммиту РФ и США
13:20
Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в ДНР
13:10
Полный хаос: Сеул за несколько минут затопило из-за шторма
13:00
«Выворачивай карманы»: Леонардо Ди Каприо обыскали на Ибице
12:50
Путин призвал ускорить внедрение передовых беспилотных технологий в бизнес

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс