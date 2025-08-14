Украина потеряла почти 500 боевиков.
Вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, населенный пункт Щербиновка освободили подразделения войск «Южный», а Искру — «Восток».
В противостоянии «Южным» подразделениям Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две теробороны, пять механизированных и горно-штурмовую бригады в районах девяти населенных пунктах ДНР.
«Противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении министерства.
Группировка войск «Восток» поразила около 230 боевиков, а также четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции РЭБ. Кроме того, уничтожены два артиллерийских орудия, среди них 155-мм гаубица М198, созданная в США.
Ликвидировано две механизированных и две теробороны украинских бригады в районах трех населенных пунктов Запорожской области и по одному в Днепропетровской области и ДНР.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как РФ сорвала создание ракетного комплекса на Украине. Российские военные нанесли комбинированные удары по многочисленным цехам и заводам. Координаты были получены благодаря ФСБ.
