Шнуров поддержал запрет пяти песен группы «Ленинград» для подростков

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что поддерживает решение Василеостровского районного суда Петербурга запретить распространение пяти песен коллектива среди несовершеннолетних. Об этом он сообщил ТАСС.

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!» — поделился артист.

Суд запретил композиции «Кандидат», «Нет …йне!», «Ч. П. Х.», «Оспа», «Русские»по инициативе экс-сенатора и замгубернатора Челябинской области Маргариты Павловой, отметив нарушение в них законодательства.

Также в августе Госдумой внесен законопроект, предлагающий блокировать в интернете материалы с нецензурной лексикой. Инициатива депутата ЛДПР Андрея Свинцова предусматривает внесение изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которыми расширяется перечень запрещенного контента.

Согласно инициативе, под блокировку попадут материалы, содержащие «ненормативную брань», то есть слова и выражения, которые унижают честь и достоинство и не соответствуют нормам современного русского литературного языка, включая известные ругательства на четыре определенных корня и их производные.

Ограничения должны помочь снизить негативное влияние определенных произведений на духовное и психологическое развитие подростков, а также стимулировать более внимательный подход к содержанию песен в медиапространстве.

