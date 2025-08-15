«Лерчик, спасибо»: Гузеева поблагодарила Кудрявцеву за обретенный душевный покой

Звездные подруги проводят совместный отпуск в Болгарии.

Телеведущие Лариса и Гузеева и Лера Кудрявцева встретились на берегу Черного моря в Болгарии. Звездные подруги решили провести отпуск вместе, а момент этой дружеской встречи 66-летняя актриса запечатлела в своем блоге.

На фото Кудрявцева обнимает Гузееву, которая держит на руках свою неизменную спутницу — собачку Жужу.

На странице в социальной сети звезда «Жестокого романса» призналась, что разговор с подругой помог ей вернуть внутренний покой и счастье, поблагодарив Леру за душевное тепло.

«Когда в нужный момент нужные слова и снова покой и счастье. Лерчик, спасибо. Люблю», — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru писали о том, что Гузеева экспериментирует с внешностью. Звезда удивила поклонников радикальным образом — телеведущая превратилась в платиновую блондинку и выбелила брови. Реакция оказалась неоднозначной: одни восхитились смелостью, а главная сваха России Роза Сябитова резко раскритиковала, заявив, что коллега стала напоминать старушку. Лариса лишь намекнула, что перемены могут быть связаны с предстоящей ролью в кино или театре.

