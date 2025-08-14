Лихачев: участились обстрелы инфраструктуры ЗАЭС и города Энергодара

Эфирная новость 25 0

Атомная электростанция находится под защитой.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обострилась ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Он рассказал, что в последние две недели наблюдается резкое увеличение военной активности со стороны киевского режима. ВСУ целенаправленно бьют по транспортной и энергетической инфраструктуре АЭС и города-спутника Энергодара.

«Последние дни идет еще более резкое обострение, и буквально целыми днями длятся артиллерийские уже обстрелы не только дроновые атаки, но и артиллерийские обстрелы. Причина понятна: это расшатывание ситуации накануне переговоров. Это уже такая, к сожалению, традиционная политика по держанию, попыткам держания в страхе жителей Энергодара», — рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Алексей Лихачев отметил, что сейчас Запорожская АЭС в безопасности. Глава «Росатома» также поблагодарил сотрудников МАГАТЭ, которые работают на станции — за то, что доносят до руководства агентства правдивую информацию о происходящем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:40
Свыше 60 человек пострадали во время антиправительственных протестов в Сербии
18:25
«Бог велел прощать»: Лариса Лужина о сбежавших из РФ артистах
18:16
Журналисты кремлевского пула вылетели на Аляску
18:14
Лихачев: участились обстрелы инфраструктуры ЗАЭС и города Энергодара
18:09
Еще 84 российских военнослужащих вернулись из украинского плена
18:01
«Он по рукам ходил»: актриса Лужина жалеет о том, что отдала сына в интернат

Сейчас читают

Кирилл Дмитриев: важно, чтобы позиция России была услышана на саммите с США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс