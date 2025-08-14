Лихачев: участились обстрелы инфраструктуры ЗАЭС и города Энергодара

Обострилась ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Он рассказал, что в последние две недели наблюдается резкое увеличение военной активности со стороны киевского режима. ВСУ целенаправленно бьют по транспортной и энергетической инфраструктуре АЭС и города-спутника Энергодара.

«Последние дни идет еще более резкое обострение, и буквально целыми днями длятся артиллерийские уже обстрелы не только дроновые атаки, но и артиллерийские обстрелы. Причина понятна: это расшатывание ситуации накануне переговоров. Это уже такая, к сожалению, традиционная политика по держанию, попыткам держания в страхе жителей Энергодара», — рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Алексей Лихачев отметил, что сейчас Запорожская АЭС в безопасности. Глава «Росатома» также поблагодарил сотрудников МАГАТЭ, которые работают на станции — за то, что доносят до руководства агентства правдивую информацию о происходящем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.