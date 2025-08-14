Свыше 60 человек пострадали во время антиправительственных протестов в Сербии

Радикалы громят офисы правящей партии.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Aleksandar Djorovic.; 5-tv.ru

Более 60 человек пострадали во время антиправительственных протестов в Сербии. Радикалы громили офисы правящей партии в Белграде и Нови-Саде. В ход шли камни и даже гранаты со слезоточивым газом. Банды обстреливали полицейских фейерверками. Досталось и простым горожанам.

Корреспондент «Известий» Сергей Петров работал на месте событий.

«Столкновения в Нови-Саде перешли в позиционную войну. По факту, офис СНС (Сербская прогрессивная партия — Прим.ред.) находится в осаде. Протестующие тем временем громят машины тех, кто внутри офиса», — отмечает корреспондент.

Проникнуть в здание протестующим не удалось — полиция сработала четко. Вслед за силовиками на место приехал и сам президент Сербии, Александр Вучич, который назвал произошедшее провальной попыткой разжечь гражданскую войну.

«Никакой гражданской войны не будет. Они выставляют напоказ всю свою истерику и отчаяние, потому что их мало. И потому что их становится все меньше и меньше. И потому, что они знают, что потерпели неудачу», — заявил президент Сербии Александр Вучич.

Страшную трагедию в Нови-Саде, которая унесла жизни 16 человек, радикалы используют для обвинения правительства в коррупции. Напомню, что те же лозунги были слышны на Евромайдане в 2014 году. Излюбленный на Западе прием, вероятно, был применен и в этом случае, считают сербские журналисты.

