«Не потеряет ценности в эпоху ИИ»: Павел Дуров поделился мудростью своего отца

Павел Дуров: мой отец назвал совесть высшим человеческим качеством
Родителю предпринимателя исполнилось 80 лет. В честь дня рождения он дал наставления молодому поколению.
В жизни стоит сосредотачиваться на позитиве и ставить совесть на первое место. Именно такие советы молодому поколению дал отец предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
В своем блоге миллиардер рассказал, что его родитель накопил мудрость за 80 лет и поделился напутствиями. Тем более мужчина, по словам Дурова, является ведущим экспертом по древнеримской литературе, а в ней можно почерпнуть много философских мыслей.
«Люди — особенно дети — следуют за тем, что ты делаешь, а не за тем, что говоришь. Наблюдая, как мой отец неустанно работает над многочисленными книгами и научными статьями, я и мой брат поняли значение преданности делу и вдохновились усердно трудиться», — опубликовал первое наставлении отца Павел о том, что нужно быть примером во всем.
Вторым советом стала концентрация на позитивных мыслях. По словам предпринимателя, его отец вырос в послевоенном Ленинграде, где научился контролировать эмоции и сохранять хороший настрой для близких людей.
«Он научил меня формулировать мысли так, чтобы приносить максимальную пользу, даже в трудные времена», — поделился Дуров уроками от отца, которые тот преподал ему еще в детстве.
Последним наставлением Павел упомянул приоритет совести, про которую не следует забывать даже в век высоких технологий.
«Изучая и переводя мысли таких деятелей, как Юлий Цезарь и Сенека, мой отец понял, что мораль важнее таланта. Моральный компас, в отличие от интеллекта или креативности, — это высшее человеческое качество, которое не потеряет своей ценности даже в эпоху ИИ», — подытожил он.
Павел Дуров в 2006 году вместе с братом Николаем создал социальную сеть «ВКонтакте», которая стала самой популярной платформой в России и странах СНГ.
В 2013 году Дуров запустил мессенджер Telegram, который имеет около миллиарда активных пользователей в месяц. По данным Forbes, его состояние составляет около 15,5 миллиарда долларов.
