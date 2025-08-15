Протесты в Сербии продолжаются: полиции в Белграде пришлось применять слезоточивый газ

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 38 0

Полиции в Белграде пришлось применять слезоточивый газ

Протесты в Белграде — галерея

Фото: Известия/стрингер Сергей Петров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате антиправительственных выступлений в стране пострадали свыше 60 человек.

Полиция в Белграде продолжает подавлять акции протеста на улицах сербской столицы. Правоохранители применяют слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов, выкрикивающих лозунги. Общественный транспорт временно не работает, дороги заполнили участники протестов в масках и банданах, а также усиленные наряды полиции.

В результате антиправительственных выступлений в Сербии пострадали свыше 60 человек. Участники беспорядков атаковали офисы правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде и Нови-Саде. В ход шли камни, фейерверки и даже гранаты с газом. Полицейских обстреливали пиротехникой, пострадали и мирные жители.

Президент Сербии Александр Вучич охарактеризовал происходящее как провалившуюся попытку начать гражданскую войну.

«Никакой гражданской войны не будет. Они выставляют напоказ всю свою истерику и отчаяние, потому что их мало. И потому что их становится все меньше и меньше. И потому, что они знают, что потерпели неудачу», — заявил глава государства.

Волна антиправительственных митингов захлестнула Сербию после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Из-за случившегося погибли 16 человек. В ходе расследования был арестован бывший глава сербского Минстроя. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Вучича и проведения внеочередных парламентских выборов.

Лидер Сербии, при этом, отказался подчиниться требованиям демонстрантов и заявил, что протестные акции спонсируются на деньги западных государств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Протесты в Сербии продолжаются: полиции в Белграде пришлось применять слезоточивый газ

1/7

Известия/стрингер Сергей Петров

2/7

Известия/стрингер Сергей Петров

3/7

Известия/стрингер Сергей Петров

4/7

Известия/стрингер Сергей Петров

5/7

Известия/стрингер Сергей Петров

6/7

Известия/стрингер Сергей Петров

7/7

Известия/стрингер Сергей Петров

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:27
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже
2:16
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
1:47
Всем смотреть наверх: борт российской делегации скоро прибудет на Аляску
1:25
Полиция Петербурга проводит проверку по факту нападения подростков на двойника Ленина
1:07
Протесты в Сербии продолжаются: полиции в Белграде пришлось применять слезоточивый газ
0:45
Трамп ввел нацгвардию в Вашингтон накануне встречи на Аляске

Сейчас читают

Актер Громов о возможности цензуры фильмов Балабанова: «Ничего не вижу страшного»
Драпеко выступила против запрета фильмов Балабанова: «Талантливый режиссер»
«Бог велел прощать»: Лариса Лужина о сбежавших из РФ артистах
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс