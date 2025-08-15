Дитя тундры: медики преодолели 155 километров, чтобы помочь роженице на Ямале

Женщина родила в крайне тяжелых условиях на Ямале

Фото: www.globallookpress.com/DanitaDelimont.com

Путь занял восемь с половиной часов.

Женщина родила в невероятно трудных условиях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Чтобы ей помочь, врачи преодолели 155 километров на вездеходах. Об этом сообщил депутат окружного парламента Алексей Денисов в своем Telegram-канале.

«Накануне поступил экстренный вызов из Приуральской тундры, отдаленный и труднодоступный район озера Хадата. Женщина на сроке 36–37 недель пожаловалась на боли внизу живота», — отметил парламентарий.

Специалисты были вынуждены использовать вездеходы «Ямалспаса», так как из-за погодных условий борт санитарной авиации не смог вылететь. Группа медиков, которая выдвинулась из населенного пункта Харп, включала в себя акушера-гинеколога, неонатолога, акушерку и детскую медсестру.

Бригада преодолела за восемь с половиной часов 155 километров, 85 из которых пришлись на бездорожье. Когда медики прибыли на место, женщина уже родила, при этом помощь ей оказывал фельдшер волонтерской организации, расположенной неподалеку. Девочка появилась на свет здоровой, ее вес составил два с половиной килограмма.

«В тундре дорога может занять часы, связь нестабильна, а погода нередко меняется за минуты. Поэтому рождение ребенка в таких сложных условиях — это всегда большая радость и победа. Благодарю всю команду за проявленный профессионализм, человечность и мужество!» — заявил Денисов.

Санавиацию медики вызвали, только убедившись в том, что состояние матери и новорожденной стабильно. Денисов отметил, что сейчас роженица и ребенок находятся в перинатальном центре Салехарда под наблюдением специалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врачи Ханты-Мансийского автономного округа развенчали миф об опасности возрастных родов.

