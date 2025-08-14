Врачи ХМАО развенчали миф об опасности возрастных родов

|
Элина Битюцкая
Беременность после 35 может протекать успешно при строгом соблюдении рекомендаций

Возрастные женщины в ХМАО не торопятся рожать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Здоровье новорожденного зависит не только от того, сколько матери лет.

Беременность после 35 лет может протекать без осложнений при соблюдении медицинских рекомендаций, утверждают специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа.

Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян рассказал URA.RU, что в медицине существует понятие «поздний репродуктивный возраст», который начинается с 35 лет. По его словам, если женщина своевременно становится на учет и строго выполняет рекомендации врачей, то беременность и роды могут пройти успешно вне зависимости от возраста.

Согласно данным Сургутского центра охраны материнства, в 2025 году в Югре родила 53-летняя женщина, однако такие случаи являются исключением. Наиболее распространенный возраст матерей в регионе — от 25 до 34 лет, при этом оптимальным считается период с 20 до 30 лет. Врачи не фиксируют рост числа поздних родов в ХМАО.

Специалисты также подчеркивают, что здоровье новорожденного зависит не только от возраста матери, но и от общего состояния ее организма, включая наличие хронических заболеваний. Эти факторы могут существенно повлиять на течение беременности и развитие плода. Аномалии развития на генетическом уровне могут передаваться по наследству и не всегда связаны с возрастом женщины, добавили в департаменте здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему подгузники тормозят развитие малышей.

