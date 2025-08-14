Врачи ХМАО развенчали миф об опасности возрастных родов

Здоровье новорожденного зависит не только от того, сколько матери лет.

Беременность после 35 лет может протекать без осложнений при соблюдении медицинских рекомендаций, утверждают специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа.

Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян рассказал URA.RU, что в медицине существует понятие «поздний репродуктивный возраст», который начинается с 35 лет. По его словам, если женщина своевременно становится на учет и строго выполняет рекомендации врачей, то беременность и роды могут пройти успешно вне зависимости от возраста.

Согласно данным Сургутского центра охраны материнства, в 2025 году в Югре родила 53-летняя женщина, однако такие случаи являются исключением. Наиболее распространенный возраст матерей в регионе — от 25 до 34 лет, при этом оптимальным считается период с 20 до 30 лет. Врачи не фиксируют рост числа поздних родов в ХМАО.

Специалисты также подчеркивают, что здоровье новорожденного зависит не только от возраста матери, но и от общего состояния ее организма, включая наличие хронических заболеваний. Эти факторы могут существенно повлиять на течение беременности и развитие плода. Аномалии развития на генетическом уровне могут передаваться по наследству и не всегда связаны с возрастом женщины, добавили в департаменте здравоохранения.

