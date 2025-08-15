Пострадали 40 силовиков.

В Сербии протесты минувшей ночью переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Беспорядки охватили крупнейшие города. Митингующие блокировали улицы, громили витрины и забрасывали правоохранителей петардами и камнями: по последним данным, пострадали более 40 полицейских.

За ночными баталиями в Белграде наблюдал корреспондент «Известий» Сергей Петров.

Камни, палки, осколки стекла и бутылок. Петарды и ракетницы. Гранаты со слезоточивым газом и зажигательные смеси. Новая волна беспорядков в Сербии — пожалуй, самая ожесточенная за последнее время. Протестующие сносят все на своем пути. Поджигают дома и магазины. Грабят. Нападают на полицейских.

Главная цель — офисы правящей партии. Накануне, в Нови-Саде, они хотели заживо сжечь там людей. Этой ночью пострадавших больше полусотни. 37 провокаторов задержали.

Формальный повод для протестов — упавший козырек на станции в Нови-Саде еще в прошлом году и 16 погибших. Требования оппозиции — отставка правительства, радикализация и никаких уступок. Митингующие остаются ночевать посреди площадей и нападают на полицию. На этот раз известно о 40 пострадавших силовиках.

«Мы призываем всех пострадавших, ставших объектами этих нападений, воздержаться от ответных действий, а полиция применит все средства для восстановления общественного порядка и мира», — заявил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

Президент страны Александр Вучич в открытую заявил: беспорядки в Сербии финансирует Европа. А именно организации, связанные с Британией и Францией. Главная цель — раскачать обстановку не только внутри страны, но и повлиять на международную повестку. И особенно актуально это сейчас, в преддверии важнейшего события — переговоров российского и американского президентов.

«Безусловно, существуют планы по дестабилизации ситуации в Сербии по сценарию „цветной революции“. В Молдове наблюдается политический раскол — президент Санду не пользуется значительной поддержкой ни среди населения, ни в парламенте. Внимательно следим и за ситуацией в Грузии. Все эти процессы взаимосвязаны и направлены на изоляцию, ослабление позиций России», — отметил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Сегодня, в день личной встречи Путина и Трампа, протесты в Белграде и Нови-Саде выглядят как одна из последних конвульсий западной коалиции в противостоянии с Россией. Украинский кейс, в который вложено слишком много, оказался неудачным. И теперь Европа, как считают эксперты, провоцирует и стремится открыть новые направления давления на нашу страну.

Вот только сценарий дестабилизации обстановки в Сербии дает сбой: большинство жителей страны понимают, кому и зачем все это нужно. Да и полицейские с митингующими пока справляются, радикалов и сегодня тоже удалось усмирить и разогнать.

