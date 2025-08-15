Товаров с подтвержденным качеством на маркетплейсах стало больше
Со следующего года подтверждать соответствие продукции обяжут всех продавцов на интернет-площадках.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
На маркетплейсах растет число товаров с подтвержденным качеством. Как выяснили «Известия», более 30 миллионов карточек уже имеют сертификат соответствия.
А в ближайшее время их станет около 200 миллионов. Чаще всего проверяют бытовую технику, одежду, косметику, продовольствие и детские товары. Работу ведут с 2021 года. А со следующего подтверждать соответствие товара обяжут всех продавцов на интернет-площадках.
