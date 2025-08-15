Товаров с подтвержденным качеством на маркетплейсах стало больше

Эфирная новость 31 0

Со следующего года подтверждать соответствие продукции обяжут всех продавцов на интернет-площадках.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На маркетплейсах растет число товаров с подтвержденным качеством. Как выяснили «Известия», более 30 миллионов карточек уже имеют сертификат соответствия.

А в ближайшее время их станет около 200 миллионов. Чаще всего проверяют бытовую технику, одежду, косметику, продовольствие и детские товары. Работу ведут с 2021 года. А со следующего подтверждать соответствие товара обяжут всех продавцов на интернет-площадках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
Из Керченского пролива вывезли 1,8 млн тонн загрязненного мазутом грунта
12:25
Силы ПВО России за три часа сбили 14 украинских беспилотников
12:10
Будущее наступило: в Пекине открылись первые Игры андроидов
11:55
Товаров с подтвержденным качеством на маркетплейсах стало больше
11:40
Все выше и выше: цены на квартиры в новостройках выросли за год
11:25
Захарова с иронией сравнила лося у саммита на Аляске с Зеленским

Сейчас читают

Три направления для провокаций: в МИД РФ сообщили о возможных попытках Украины сорвать встречу Путина и Трампа
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс