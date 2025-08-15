Все выше и выше: цены на квартиры в новостройках выросли за год
Цены на квартиры в новостройках выросли за год на 10%
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Это связано с сокращением объемов строительства и высоким спросом.
Квартиры в новостройках за год подорожали на 10%. Как выяснили «Известия», больше всего цены выросли в Москве, Казани, Уфе, Омске и Челябинске.
Аналитики связывают это с сокращением объемов строительства и высоким спросом. Эксперты уверены, в ближайшее время стоимость квадратных метров будет увеличиваться. И даже снижение ключевой ставки на ситуацию не повлияет.
