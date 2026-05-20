«Роквул» возобновит выпуск морской изоляции для судостроения

Российские предприятия датской компании «Роквул» после введения временного управления возобновляют производство продукции для судостроительной и оборонной отраслей. Об этом стало известно по итогам рабочего совещания с участием представителей Минпромторга РФ и Объединенной судостроительной корпорации.

Минеральная вата используется в строительстве благодаря тепло- и шумоизоляционным свойствам, а также негорючести. Такие материалы применяются в том числе при строительстве кораблей и атомных подводных лодок.

Как заявил временный управляющий заводами «Роквул» в России, генеральный директор АО «Развитие строительных активов» Тимур Амиров, после 2022 года датская компания фактически прекратила поддержку российских активов.

«Они бизнес в России просто бросили. Не было никакой поддержки в плане запасных частей, в плане инноваций, в плане производственной активности, они полностью обрубили связи и оставили на произвол судьбы все заводы на территории России», — сказал он.

После введения временного управления предприятия восстановили производственную деятельность, локализовали часть процессов и нашли новых поставщиков комплектующих. Компания уже объявила о возобновлении выпуска шумо- и пожароизоляционной продукции для предприятий военно-промышленного комплекса.

«Перед компанией стоит задача по пересмотру стратегии, по формированию инвестиционной программы, нацеленной на устойчивую операционную деятельность, на поступательное экономическое развитие», — отметил директор департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Иван Марков.

На совещании также обсудили возвращение компании на рынок морской изоляции для судостроения. Сейчас подготовлены опытные образцы продукции, соответствующие требованиям отрасли. По словам заместителя генерального директора Объединенная судостроительная корпорация по материально-техническому обеспечению и управлению поставками Олега Князева, у предприятия есть возможности занять свою нишу на рынке.

«У компании „Роквул“, с учетом той производственной площадки, которая имеется, есть все возможности, чтобы занять свою нишу на рынке морской изоляции. Мы надеемся, что это приведет к увеличению конкуренции, будут материалы высокого качества и по конкурентной цене», — заявил он.

В ближайшие два года временные управляющие планируют направить более 10 миллиардов рублей на развитие четырех предприятий. Часть средств инвестируют в строительство нового цеха в Выборге, где к концу следующего года планируется начать выпуск конструкций для судостроения.

Кроме того, предприятие рассматривает сотрудничество с госкорпорациями в сфере быстровозводимых модульных конструкций для освоения Арктики и Северного морского пути. Сейчас в России уже выпускаются материалы для гидропоники, теплоизоляция для стен и кровли, а также продукция для бань и саун.

