Российские войска освободили село Александроград в ДНР

Борис Сатаров
Борис Сатаров 51 0

Населенный пункт полностью перешел под контроль российских военных.

Российские войска освободили село Александроград в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Подразделения группировки войск «Восток» 15 августа взяли под контроль село Александроград в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт был освобожден в результате активных и решительных действий российских военнослужащих. Ранее на этой неделе армия России установила контроль над населенными пунктами Щербиновка, Яблоновка, Луначарское, Суворово, Никаноровка и Искра в ДНР.

Кроме того, за неделю силы ПВО сбили украинский самолет Су-27, 27 управляемых авиационных бомб, 20 реактивных снарядов HIMARS, две ракеты большой дальности «Нептун» и 2134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее, 14 августа, министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил военных за участие в освобождении Искры и Щербиновки, отметив их мужество и доблесть при выполнении боевых задач.

