Успенская исполнила песню «Поет гитара» в рамках трибьюта «Любэ»

Оригинал композиции россияне впервые услышали в 2002 году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Певица Любовь Успенская записала собственную интерпретацию песни «Поет гитара» для трибьют-альбома «Любэ 35. Все опять начинается». В сборник вошли каверы на знаковые композиции коллектива в исполнении известных артистов. Как рассказали 5-tv.ru создатели проекта, версия Успенской получилась особенно колоритной и эмоциональной.

Новая версия песни выдержана в стилистике слегка утрированного ретро, что придает ей атмосферу советского кинематографа — в духе фильмов «Служебный роман» или «Вокзал для двоих». По мнению авторов альбома, вокал Успенской, давно ставший эталонным в жанре лирического шансона, добавил композиции драматизма и ностальгии.

«Поет гитара» была впервые представлена группой «Любэ» в альбоме «Давай за» 2002 года, который, как отметил композитор Игорь Матвиенко, несмотря на свое «жесткое ретро» звучание, отличался жизнерадостным настроением.

Автор стихов Александр Шаганов добавил, что песня вызывает у слушателя теплые душевные переживания и обладает редкой эмоциональной силой, сохраняя актуальность спустя десятилетия.

«Если вы послушаете эту песню, то придет такое теплое, душевное состояние и немножко с грустиночкой. Но это наш код российский, не зря говорят, что у нас есть дух народа, а есть душа народа. Душа наша такая переживающая, исповедальная. И песни поэтому нужно придумывать такие», — отметил автор стихов Александр Шаганов.

Трибьют «Любэ 35. Все опять начинается» — это переосмысление песен группы разными музыкантами в их собственном стиле. В проекте участвовали более 50 исполнителей и коллективов разных поколений и жанров. Первая часть альбома вышла 21 февраля и включает 14 песен. Открывает ее «Комбат», которую исполнил заслуженный артист РФ Александр Маршал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Леонид Агутин исполнил трек «Долго» для трибьют-альбома «Любэ».

