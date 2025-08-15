Блогер Настя Ивлеева призналась, что после «голой вечеринки» у нее не осталось друзей в Москве. Об этом некогда популярная телеведущая рассказала у себя в соцсетях.

Скандал вокруг интернет-звезды разгорелся почти два года назад, в декабре 2023-го, когда прогремела та самая вечеринка. После этого ней ничего не было слышно до середины 2024-го. Тогда Ивлеева сообщила, что во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал ведущий Филипп Бегак. Вместе с ним Настя переехала на ферму в Брянскую область.

Не так давно супруги решили запустить собственное шоу о жизни в деревне. Таким образом Ивлеева постепенно начинает возвращать свою былую популярность. Хотя, по ее словам, она совсем этого не ожидала.

«С нынешними алгоритмами, умирающими на тот момент моими аккаунтами, новыми героями и новыми трендами, думала, что все, тетку можно списывать. А оказалось, мы скучали друг по другу», — написала блогер.

Еще Ивлеева рассказала, что после «голой вечеринки» у нее не осталось друзей в Москве. Несмотря на это, по прогнозам звезды, в будущем ее карьера будет развиваться самым роскошным образом. Кроме того, блогер отметила, что она продолжает наслаждаться жизнью.

«Я просто делаю, что хочу! Живу и кайфую с вами. На остальное плевать совершенно. По наитию, братва! По наитию!», — добавила Настя Ивлеева.

Ранее 5-tv.ru писал, что 55-летняя певица Анжелика Агурбаш перенесла свадьбу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.