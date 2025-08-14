«Может быть, еще и сбегу»: 55-летняя Анжелика Агурбаш перенесла свадьбу

Анжелика Агурбаш не вышла замуж 31 июля, как планировалось изначально. Как певица объяснила перенос торжества, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анжелика Агурбаш перенесла свадьбу. Из-за чего артистка была вынуждена принять такое решение? Правда, что в этом виноват ее бывший муж? Почему нынешний жених певицы боится, что невеста вообще не дойдет до алтаря? Как исполнительница относится к брачным договорам? И зачем скрывает личность своего возлюбленного даже от друзей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне самое главное, чтобы это было тепло, чтобы не угробиться на подготовку, не угробиться на самой свадьбе. Нет, это же должен быть праздник для твоей души, для твоего сердца, с которым ты хочешь поделиться со своими близкими, родными людьми. Мы так настроены», — призналась артистка.

Еще недавно Анжелика Агурбаш вовсю планировала свадьбу. Торжество было назначено на 31 июля. Но уже середина августа, а певица до сих пор не замужем. Недавно она призналась: дата праздника изменилась.

«Свадьба была запланирована в конце июля. Все идет по плану, но свадьбу мы перенесли на конец сентября», — уточнила Агурбаш.

Поклонники волнуются: что же стало причиной переноса? Неужели происки экс-супруга? Ведь несколько месяцев назад певица жаловалась, что Николай Агурбаш пытается разрушить ее долгожданное счастье, причем делает это якобы уже не в первый раз.

«У меня, к сожалению, есть мой бывший муж, который до сих пор не успокаивается. И, конечно, он следит за всеми моими соцсетями, за всем, что происходит. У меня свадьба не состоялась, была с моим предыдущим женихом. В общем, добрые люди так нам позавидовали и сделали все для того, чтобы, образно говоря, эта свадьба не состоялась», — поделилась знаменитость.

Пара рассталась больше десяти лет назад с громким скандалом. После этого экс-супруг не раз обвинял Анжелику Агурбаш в меркантильности. И заявлял, что та не дает ему видеться с ребенком.

«Спрятала человека, любимого мною, чтобы откачать какую-то сумму денег. Она говорила: «Хочешь увидеть сына? Сначала купи Анастасу двухкомнатную квартиру, а мне дом в Подмосковье«», — заявил Николай Агурбаш.

Артистка старается держать нейтралитет и не реагировать на резкие высказывания. Хоть и признается: это тяжело. Она не понимает, почему бывший муж никак не может забыть обиды и просто порадоваться за женщину, которую когда-то любил.

«Он пытается мне все испортить опять. В сознании и в визуализации, естественно, ему, наверное, хотелось бы, чтобы я была убогой, несчастной, растерзанной, а это не получается. Мы в разводе, зачем ему это надо? Но тем не менее он позволяет себе это делать», — отметила артистка.

Анжелика Агурбаш делится: именно из-за выходок бывшего мужа она тщательно скрывает личность нынешнего спутника. Имя и фамилия жениха — тайна даже для некоторых приятелей. Они познакомятся с ним только на свадьбе.

«Есть гости, которые не знают. Почему? Потому что я публичный человек. Чтобы все это не испортил никто и не наклеили ярлыков еще до того. Когда все свершится, потом уже говорите, что хотите. Делайте, что хотите. Уже будет поздно, потому что уже все, не разрушишь и не убьешь эту песню», — объяснила исполнительница.

Сразу после праздника Агурбаш обещает представить своего возлюбленного и поклонникам. Те ждут с нетерпением, как и сам жених. По словам певицы, идея с переносом бракосочетания очень не понравилась мужчине. Он начал думать, что невеста вообще боится идти под венец.

«Очень переживает. Он переживает страшно, просто круглосуточно, я бы так сказала, потому что закрадываются такие милые мысли на то, что вдруг она сбежит… Я до сих пор не знаю, может быть, еще и сбегу со своей собственной свадьбы», — пошутила Агурбаш.

Но артистка пообещала: сбегать не будет. Ведь она и сама уже мечтает поскорее стать законной женой. Кстати, в отличие от многих коллег, Анжелика Агурбаш даже мысли не допускает о составлении брачного договора.

«Это настолько глупо, я уже взрослый человек. Мы уже во взрослом возрасте. Мой будущий муж — взрослый человек. Что нам делить? Нас может не стать завтра-послезавтра. Если он хочет взять женщину в свою судьбу, особенно непростую женщину, а уже с большим бэкграундом и с большой судьбой, то он, конечно, не должен делиться ничем», — подчеркнула певица.

Агурбаш считает: в жизни есть гораздо более важные вещи, чем деньги, недвижимость и драгоценности.

«Мужчина, который предлагает женщине брачный договор, ставит ее все равно в очень неприятную ситуацию. Есть материальные, четкие люди, материальные браки, когда соединяют какие-то бизнесы, судьбы, кланы. Тогда, наверное, да, они ставят границы, рамки. А в случае любящих сердец, какие могут быть границы, рамки? Я, например, ничего не унесу из этой жизни, кроме одного платья и одних туфель, в которых меня проводят в мой последний путь. Точно так же и мужчина. Это один костюм, никакие яхты, самолеты, заводы, пароходы он не утащит с собой», — отметила звезда.

Анжелика Агурбаш счастлива, что жених разделяет ее позицию. Они вообще легко находят компромисс по большинству вопросов. Если сначала мужчина скептически отнесся к изменению даты свадьбы, то потом певица сумела его уговорить. Причина оказалась простой. Многие гости разъехались на лето. А влюбленным хотелось разделить такой важный день с самыми близкими.

«У нас еще очень много друзей оказалось. Кто-то на островах, кто-то в отпуске. И наших близких, родных людей, мы понимаем, что соберем где-то в конце сентября», — уточнила Агурбаш.

Певица надеется, что к осени все точно вернутся в Москву и смогут повеселиться у нее на свадьбе. Ведь еще один перенос станет серьезным ударом по нервной системе жениха.