«Чтобы все не осталось на уровне разговоров и бумаг»: как прошла рабочая поездка Путина на Магадан

Остановка в Магадане стала для президента полноценной рабочей поездкой, в ходе которой глава государства посетил уникальный завод, пообщался с юными хоккеистами, провел совещание по развитию города. Поскольку это уже третий приезд Владимира Путина в Магадан — он смог оценить как реализуются задачи. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь наблюдал за всеми встречами президента.

Это уже третий визит Владимира Путина в Магадан. Предыдущие были в 2005 и 2011 годах. С тех пор в регионе многое изменилось. Открылись новые предприятия, в том числе уникальные для России, как и завод по переработке и рафинированию рыбного жира.

Это первый в России завод по производству реэтирифицированных триглицеридов или проще — омега-3 жирных кислот. Причем в качестве сырья выступает белая рыба Охотского моря — сардина и сельдь. Но омега-3 не единственная продукция завода.

Еще одна гордость города — современный спортивный комплекс с трибунами, большим бассейном и ледовой площадкой. Для региона с населением чуть больше 130 тысяч человек, из которых прочти 90 тысяч живет в самом Магадане — объект крайне важный.

Площадь этого физкультурно-оздоровительного почти 20 тысяч квадратных метров. И впервые за долгое время жители Магадана могут заниматься различными видами спорта, в том числе хоккеем в современном здании. Средства на завершение строительства были выделены по поручению президента в 2023 году.

Универсальный комплекс так и называется — президентский. И Владимир Путин приехал как раз во время хоккейной тренировки и посмотрев на ледовую площадку с трибун почти сразу спустился вниз, к юным спортсменам.

Спортивный комплекс, как и почти 15 других объектов были построены за три года. Строится еще 19. В том числе, и новый микрорайон. Об этом, как и общем развитии дальнего востока, президент говорил уже во время совещания.

«Во многом это результат реализации мастер-плана развития город. Так, уже введен в строй новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Вчера об этом говорили, показывали. Активно… Или это было сегодня?» — переспросил президент.

«По Москве — вчера», — ответил Сергей Носов, губернатор Магаданской области

«Активно развивается парк „Маяк“, расчищается территория бухты „Нагаева“, где будет создан морской логистический центр», — продолжил Владимир Путин

Обсудили и проблемы. В том числе, с инфекционной больницей. Из-за изменений береговой линии, Охотское море стало намного ближе к зданию. В будущем это серьезная проблема.

«Инфекционная больница, частный сектор, промзона уже практически находится на краю обрыва. Вопрос необходимо решать сейчас, особенно с учетом ситуации, которая произошла на Камчатке, землетрясение мощнейшее», — напомнил Носов.

Новое здание больницы в планы пока не вписано. О причинах президент спросил главу Минздрава.

«По инфекционной больнице… есть потребность в ее строительстве. Она, действительно, пока не включена была в планы…» — констатировал Михаил Мурашко.

С проблемой, а она касается не только больницы, но и еще целого ряда зданий, президент поручил разобраться детально.

«Максим Станиславович (Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации Президента РФ. — Прим. ред.), поскольку мы находимся как раз здесь, слава Богу, занимаемся этими вопросами. Я прошу вас подготовить проекты и решения так, чтобы это все не оставалось только на уровне разговоров и каких-то бумаг, а чтобы сделано было. Хорошо?» — уточнил президент.

«Есть!» — ответил Орешкин.

