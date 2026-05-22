Золотую Звезду Героя России Василия Марзоева передали его отцу

Эфирная новость 14 0

Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Они защищают интересы Родины на передовой, совершают трудовой подвиг и вдохновляют всю страну своим творчеством. Лучших граждан России сегодня награждал президент в Екатерининском зале Кремля.

«Эта торжественная церемония — знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, отваги потрясающей, тех достижений и прорывов, которые наши современники совершают в разных, самых разных сферах. Эти успехи напрямую влияют на развитие всей страны, на развитие России и будут служить государству, людям, нашим потомкам еще многие-многие десятилетия. Сегодня здесь присутствуют деятели отечественной науки, культуры, образования, здравоохранения, представители общественных организаций. Но с особым уважением мы все относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества», — сказал президент России Владимир Путин.

Защитники Родины стали первыми, кто получил награды. Золотую Звезду президент вручил подполковнику Министерства обороны Ивану Берестовскому, а также зампреду правительства ДНР Илье Емельянову, который командовал легендарной 114-й бригадой, освободившей десятки населенных пунктов, в том числе Авдеевку. Посмертно звания Героя России удостоен капитан Александр Резанов, медаль передали его вдове. А Золотую Звезду лейтенанта Василия Марзоева вручили его отцу, который сам офицер Вооруженных сил.

«Очень целеустремленный был парень. Очень гордился тем, что является продолжателем офицерской династии. Гордился дедом, который воевал в Великую Отечественную. Я горжусь своим сыном! Горжусь тем, как я его воспитал, и сделал он все правильно», — сказал отец Героя России лейтенанта Василия Марзоева Аркадий Марзоев.

После официальной части президент пообщался с лауреатами госнаград в неформальной обстановке. По традиции поднял бокал шампанского и еще раз поблагодарил каждого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+21° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.79
-0.16 83.27
1.29
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая

Последние новости

4:18
Золотую Звезду Героя России Василия Марзоева передали его отцу
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая
3:43
Россиянин Рустам Набиев первым в мире покорил Эверест на руках
3:24
В Армении арестовали мужчину, вступившего в перепалку с Пашиняном
3:02
Депутата Рижской думы Алексея Росликова лишили мандата за поддержку России
2:41
«Грудь на бедрах»: Екатерина Волковой удивила нарядом на кинофестивале в Чите

Сейчас читают

«Сбитый летчик»: Киркоров резко ответил Певцову за критику «Гамлета»
Ушла с молотка за 18 миллионов долларов: картину Бэнкси продали на аукционе
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео