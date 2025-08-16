Неожиданный пит-стоп: врачи Подмосковья достали игрушечную машинку из желудка пятилетнего ребенка

Ребенок был срочно доставлен в больницу.

В Подмосковье пятилетний мальчик так заигрался с игрушечной машинкой, что случайно ее проглотил. Мальчику помогли в Детском центре им. Л. М. Рошаля. Историей поделилось министерство здравоохранения Московской области в своем Telegram-канале.

«Ребенок играл дома и решил устроить настоящий форсаж. Итог — машинка случайно оказалась проглоченной на одном из виражей. Парнишка с не меньшей скоростью побежал рассказывать об этом родителям, которые сразу вызвали скорую», — уточнили в ведомстве.

Ребенка привезли в Детский центр им. Л. М. Рошаля. Врачи обследовали пациента и обнаружили машинку в желудке. Медики уточнили, что «взяли болид на буксир и аккуратно извлекли игрушку той же дорогой, по которой она попала внутрь». Эндоскописты использовали корзинку Дормиа — специальный тонкий захват для удаления инородных предметов из полостей организма. На всю операцию специалисты затратили десять минут.

Врачи уточнили, что «припаркованная в неположенном месте машинка» не причинила никакого вреда желудку.

