Очнулась за 48 часов до свадьбы: невеста вышла из комы спустя три месяца

Дарья Орлова
Никто не ожидал, что история с обычным уколом закончится борьбой за жизнь — и почти кинематографическим поворотом.

Фото: www.globallookpress.com/Xu Yu

SCMP: в Китае впавшая в кому невеста очнулась за два дня до своей свадьбы

В Китае девушка по имени Ван Жаньжань пришла в сознание буквально за два дня до собственной свадьбы, к которой она готовилась вместе с женихом Чжаном Сижуем на протяжении шести лет отношений. Пара планировала пожениться 25 апреля, однако торжество оказалось под угрозой после внезапного медицинского инцидента. Об этом сообщило агентство South China Morning Post (SCMP).

Все началось в начале 2026 года, когда у девушки заболело горло. Вместе с женихом она обратилась в местную клинику, где ей сделали инъекцию. По словам Чжана Сижуя, перед процедурой врачи не уточнили наличие аллергических реакций и не провели обязательную кожную пробу.

Практически сразу после укола состояние Ван резко ухудшилось: у нее онемел язык, началась сильная рвота, а затем остановилось дыхание. Прибывшие медики диагностировали анафилактический шок — тяжелую аллергическую реакцию, которая может привести к летальному исходу. Девушку экстренно госпитализировали, после чего она впала в кому.

В таком состоянии Ван провела около трех месяцев — всего 92 дня. Родные и жених не оставляли надежды на ее восстановление, несмотря на тяжелый прогноз.

Настоящим потрясением стало то, что за 48 часов до намеченной даты свадьбы девушка пришла в сознание. Пока она не может говорить и самостоятельно двигаться, однако сам факт выхода из комы близкие называют настоящим чудом.

В настоящее время обстоятельства произошедшего изучают правоохранительные органы. Следствие проверяет действия медицинского персонала и выясняет, были ли допущены нарушения при оказании помощи.

