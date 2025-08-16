«На завод»: музыканты группы «25/17» дали советы начинающим артистам

Даниил Ципелев
Участники группы «25/17»: артистов в России стало слишком много

Фото, видео: © РИА Новости/KOR_/Артем Коротаев; 5-tv.ru

Исполнителей в России, по мнению звезд, стало слишком много.

Музыкант и основатель группы «25/17» Андрей Позднухов, известный под псевдонимом Бледный, пожелал молодым артистам не заниматься музыкой, а пойти работать на завод. Об этом он заявил 5-tv.ru на седьмом Фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

«Завязывайте с этим. Идите на завод. Артистов уже слишком много. <…> А своими песнями можно развлекать в перекурах трудовой коллектив», — прокомментировал музыкант.

Музыкант Антон Завьялов, известный под псевдонимом Ант, пожелал молодым артистам быть искренними и честными.

Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» проходил в крымском Судаке с 1 по 3 августа. Его посетило около 100 тысяч участников из всех регионов России, а также 21 страны мира. За три дня прошло более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству и вдохновленных российской культурой. В их числе выставки, мастер-классы, спектакли и цирковые шоу. На площадках фестиваля выступили известные деятели культуры, среди которых группа «Звери», «Комната культуры». Первый фестиваль прошел в 2019 году.

