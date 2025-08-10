«Сам бы послушал»: Рома Зверь назвал свою любимую песню

Эту композицию знают все поклонники творчества музыканта.

Рок-музыкант и лидер группы «Звери» Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, на фестивале «Таврида. АРТ» заявил 5-tv.ru, что его любимая песня — это «Районы-кварталы».

«Да я сам бы послушал с удовольствием. Самая любимая моя песня („Районы — кварталы“. — Прим. Ред.), потому что когда начинается концерт — ты еще первую песню не спел — обязательно зал (просит. — Прим. Ред.) „Районы — кварталы“. Поэтому это моя самая любимая песня», — поделился музыкант.

Удивительно, но ранее Рома Зверь рассказывал, что не любит слышать свою музыку. Слова музыканта передавал 5-tv.ru.

Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» проходил в крымском Судаке с 1 по 3 августа. Его посетило около ста тысяч участников из всех регионов России, а также 21 страны мира. За три дня прошло более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству и вдохновленных российской культурой. В их числе выставки, мастер-классы, спектакли и цирковые шоу. На площадках фестиваля выступили известные деятели культуры, среди которых группа «Звери», «Комната культуры». Первый фестиваль прошел в 2019 году.

