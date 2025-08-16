Вячеслав Фетисов: уехавшие из России спортсмены нам не нужны

Он также недоволен тем, какая сейчас ситуация складывается на международной спортивной арене.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов заявил, что России не нужны спортсмены, которые уехали из страны. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.

«Зачем нам (России. — Прим. ред.) нужны уехавшие спортсмены?» — недоумевает Фетисов.

Такое резкое высказывание депутат сделал на фоне заявления президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. В нем говорилось, что РФ удалось добиться существенного прогресса в отношениях с международными спортивными федерациями. По его словам, возможно, совсем скоро российские спортсмены смогут вернуться на мировую арену.

«Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. А те, кто решил уехать и всех обманул, — давайте еще сделаем их национальными героями», — сказал Фетисов.

Также депутат отметил, что ему противна сложившаяся ситуация.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет порекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян к различному уровню соревнования. С тех пор некоторые спортсмены уехали из страны. А в надежде попасть на мировую арену они даже сменили гражданство.

