Мошенники стали использовать vcf файлы для подмены контактов в смартфоне

Злоумышленники отправляют уведомления от имени банков, служб доставки, госорганов или знакомых.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Мошенники начали использовать файлы формата vcf (vCard File) для подмены или добавления контактов в адресную книгу смартфона россиян. Об этом сообщили в пресс-службе центра борьбы с украинскими call-центрами.

Мошенники рассылают сообщения через СМС, WhatsApp* или Telegram, выдают их за срочные уведомления от банков, служб доставки, госорганов или знакомых. В сообщении содержится вложение — vcf-файл.

При его открытии смартфон автоматически предлагает пользователю сохранить новый контакт или обновить уже существующий — часто без лишних вопросов.

Так злоумышленники могут подменить номер в существующем контакте, оставив прежнее имя, что вводит пользователя в заблуждение при звонке по привычке.

Правоохранители рекомендуют соблюдать меры предосторожности, в том числе никогда не открывать подобные файлы от неизвестных или подозрительных отправителей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

