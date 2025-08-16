Мошенники стали использовать vcf файлы для подмены контактов в смартфоне

Мошенники начали использовать файлы формата vcf (vCard File) для подмены или добавления контактов в адресную книгу смартфона россиян. Об этом сообщили в пресс-службе центра борьбы с украинскими call-центрами.

Мошенники рассылают сообщения через СМС, WhatsApp* или Telegram, выдают их за срочные уведомления от банков, служб доставки, госорганов или знакомых. В сообщении содержится вложение — vcf-файл.

При его открытии смартфон автоматически предлагает пользователю сохранить новый контакт или обновить уже существующий — часто без лишних вопросов.

Так злоумышленники могут подменить номер в существующем контакте, оставив прежнее имя, что вводит пользователя в заблуждение при звонке по привычке.

Правоохранители рекомендуют соблюдать меры предосторожности, в том числе никогда не открывать подобные файлы от неизвестных или подозрительных отправителей.

