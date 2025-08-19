В Минпросвещения представили график школьных каникул на 2025–2026 учебный год

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 132 0

Дети от школы в установленные периоды должны отдыхать не меньше семи дней.

В Минпросвещения составили календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министерство просвещения РФ рекомендовало школам, работающим по четвертям, придерживаться установленного графика каникул. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в своем Telegram-канале.

«При системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября), с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля 2026 года, с 27 мая по 31 августа 2026 года», — отметил министр.

Кравцов напомнил, что учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая, а продолжительность каникул в течение года должна быть не меньше семи дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новых нормах учебной нагрузки для школьников. Минпросвещения РФ утвердило годовые ограничения для учеников с 1-го по 9-й классы. Правила вступят в силу 1 сентября 2025 года. Количество часов будет зависеть от федерального образовательного плана, а учебные периоды распределены так, что у первоклассников в первом полугодии будет не более восьми учебных недель, а во втором — до десяти.

Для 2–9-х классов во втором полугодии предусмотрено до одиннадцати недель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

