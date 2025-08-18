«Нужен долгосрочный мир»: главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме
В ходе пресс-конференции президент США заявил о намерении созвониться с Путиным после встречи с главой киевского режима.
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершена
В Вашингтоне прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с участием европейских лидеров. Основные заявления, которые сделали главы государств на открытой части для журналистов, касались урегулирования кризиса на Украине.
Заявления Дональда Трампа:
- Есть «разумные шансы» на урегулирование кризиса по итогам встречи в Белом доме;
- Президент России Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине;
- Несмотря на желание сторон устранить кризис, оценить сроки его завершения пока невозможно;
- Также американский президент пообещал предоставить Незалежной «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования;
- Помимо этого, Трамп не может дать определение тому, получит ли Украина гарантии безопасности наподобие тех, которые есть в НАТО;
- Нынешняя встреча с лидером киевского режима и представителями европейской стороны и европейцами не будет финальной;
- Урегулирование на Украине должно быть стабильным;
- За американское вооружение для Украины будет платить НАТО.
Заявления Владимира Зеленского:
- Ранее Зеленский настаивал, что не готов идти на территориальные уступки, ссылаясь на конституцию Украины. Вопрос журналистов об этом на встрече в Белом доме он оставил без ответа;
- На вопрос о том, готов ли он провести выборы на Украине, лидер киевского режима заявил, что для этого «потребуются условия безопасности»;
- Также он сообщил, что у Незалежной есть проблемы с закупкой американского оружия.
Кроме Зеленского, в Вашингтон также прибыла делегация европейских лидеров, включая генсека НАТО Марка Рютте. Переговоры проходят после саммита на Аляске президента России Владимира Путина с американским лидером, которые завершились 15 августа. Трамп пообещал позвонить Путину после визита Зеленского.
