«Нужен долгосрочный мир»: главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 298 0

В ходе пресс-конференции президент США заявил о намерении созвониться с Путиным после встречи с главой киевского режима.

Основные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершена

В Вашингтоне прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с участием европейских лидеров. Основные заявления, которые сделали главы государств на открытой части для журналистов, касались урегулирования кризиса на Украине.

Заявления Дональда Трампа:

  • Есть «разумные шансы» на урегулирование кризиса по итогам встречи в Белом доме;
  • Президент России Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине;
  • Несмотря на желание сторон устранить кризис, оценить сроки его завершения пока невозможно;
  • Также американский президент пообещал предоставить Незалежной «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования;
  • Помимо этого, Трамп не может дать определение тому, получит ли Украина гарантии безопасности наподобие тех, которые есть в НАТО;
  • Нынешняя встреча с лидером киевского режима и представителями европейской стороны и европейцами не будет финальной;
  • Урегулирование на Украине должно быть стабильным;
  • За американское вооружение для Украины будет платить НАТО.

Заявления Владимира Зеленского:

  • Ранее Зеленский настаивал, что не готов идти на территориальные уступки, ссылаясь на конституцию Украины. Вопрос журналистов об этом на встрече в Белом доме он оставил без ответа;
  • На вопрос о том, готов ли он провести выборы на Украине, лидер киевского режима заявил, что для этого «потребуются условия безопасности»;
  • Также он сообщил, что у Незалежной есть проблемы с закупкой американского оружия.

Кроме Зеленского, в Вашингтон также прибыла делегация европейских лидеров, включая генсека НАТО Марка Рютте. Переговоры проходят после саммита на Аляске президента России Владимира Путина с американским лидером, которые завершились 15 августа. Трамп пообещал позвонить Путину после визита Зеленского.

