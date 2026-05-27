Кто заменит Мерца? В Германии начали искать альтернативу действующему канцлеру

Bild: немецкие политики задумались над заменой Мерцу на посту канцлера

Политики в Германии начали обсуждать возможную кандидатуру на должность канцлера, если примут вотум недоверия действующему главе правительства Фридриху Мерцу. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По данным журналистов, подобные разговоры ведутся в интернет-чатах в небольших группах. Среди тех, кто обсуждает замену Мерца, есть и известные политики.

Причем такие дискуссии замечены в разных партиях: и в Христианско-демократическом союзе (правоцентристские консерваторы, соратники Мерца), и в Социал-демократической партии ФРГ (левоцентристы).

Среди возможных кандидатур назвали премьер-министров разных регионов страны: Северного Рейна — Вестфалии, им руководит Хендрик Вюст, Гессена — Борис Рейн, и Саксонии, власть в которой принадлежит Михаэлю Кречмеру.

Спустя год в должности канцлера Германии рейтинги Фридриха Мерца рухнули до минимума. В то время как антирейтиг поднялся до показателя в 87%.

На встрече с региональной прессой канцлер не смог ответить на вопрос: что полезного он сделал на своем посту за год?

