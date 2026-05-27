Кто заменит Мерца? В Германии начали искать альтернативу действующему канцлеру

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

В дискуссии принимают участие разные партии.

Кто заменит Фридриха Мерца

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Bild: немецкие политики задумались над заменой Мерцу на посту канцлера

Политики в Германии начали обсуждать возможную кандидатуру на должность канцлера, если примут вотум недоверия действующему главе правительства Фридриху Мерцу. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По данным журналистов, подобные разговоры ведутся в интернет-чатах в небольших группах. Среди тех, кто обсуждает замену Мерца, есть и известные политики.

Причем такие дискуссии замечены в разных партиях: и в Христианско-демократическом союзе (правоцентристские консерваторы, соратники Мерца), и в Социал-демократической партии ФРГ (левоцентристы).

Среди возможных кандидатур назвали премьер-министров разных регионов страны: Северного Рейна — Вестфалии, им руководит Хендрик Вюст, Гессена — Борис Рейн, и Саксонии, власть в которой принадлежит Михаэлю Кречмеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спустя год в должности канцлера Германии рейтинги Фридриха Мерца рухнули до минимума. В то время как антирейтиг поднялся до показателя в 87%.

На встрече с региональной прессой канцлер не смог ответить на вопрос: что полезного он сделал на своем посту за год?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.67
0.12 83.30
-2.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:52
Российские студенты-спортсмены вернутся на мировые соревнования
13:34
«Буду жечь правдой»: SHAMAN заявил о предательстве и пообещал раскрыть детали
13:28
Умерла жена актера сериалов «Сваты» и «Кухня» Дмитрия Оскина
13:21
«В половине бы не снялся»: Деревянко о заезженных сюжетах в российском кино
13:12
Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще двум-трем годам боевых действий
13:07
Песков назвал льготную цену на газ вкладом России в развитие Армении

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Выкололи глаза и отрезали язык: пропавшего подростка нашли убитым в заброшенном доме
Слезы, стресс и одиночество: что происходит с 62-летней Лолитой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео