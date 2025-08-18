Трамп заявил о согласии России на гарантии безопасности для Украины

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 62 0

Американский лидер назвал это одним из ключевых пунктов.

Трамп заявил о согласии России на гарантии безопасности для Украины

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп объявил, что Россия не выступает против получения украинской стороной гарантий безопасности. Об этом он заявил на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и главами европейских государств в Белом доме.

«Президент РФ Владимир Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать», — отметил американский лидер.

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме 18 августа. Переговоры приходили примерно 30 минут. В дальнейшем началось дипломатическое общение Зеленского и Трампа с лидерами стран Евросоюза.

На встречу в Вашингтоне прибыли глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. К тому же присутствуют и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также президент Финляндии Александр Стубб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс