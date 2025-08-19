Трамп напомнил о позиции России по членству Украины в НАТО

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 63 0

Ранее американский президент уже высказался, что не сможет дать гарантий безопасности наподобие тех, что есть в Североатлантическом альянсе.

Фото: www.globallookpress.com/ Presidential Office of Ukraine

Россия изначально не поддерживала вступление Украины в ряды стран НАТО. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

«Если вы посмотрите, что было задолго до того, что было до президента (России. — Прим. ред.) Путина, то звучало заявление — мы никогда не допустим вступления Украины в НАТО», — поделился глава Штатов.

До этого на открытом выступлении Трампа и Зеленского перед журналистами президент США пообещал Украине «очень хорошую защиту». Однако, при этом, американский лидер сказал, что не может дать гарантий безопасности по типу тех, что предоставляет НАТО.

В состав европейской делегации вошли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб. Также их сопровождают глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Также на саммите в Белом доме Трамп высказал надежду на такие итоги переговоров, которые смогут привести к трехсторонней встрече России, Украины и США. После встречи с Владимиром Путиным он уже упоминал о возможности проведения таких переговоров.

